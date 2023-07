Notte di aggressioni in tutta la provincia | 6 interventi del 118 in meno di 7 ore

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023) Montello. Raffica dinellatra giovedì 13 e venerdì 14 luglio nella Bergamasca. La prima chiamata al 112 è arrivata intorno a mezzae quaranta da Montello. Si richiedeva un intervento in via Silvio Pellico in quanto un uomo di 44 anni era stato aggredito. L’ambulanza è uscita in codice giallo ma fortunatamente le condizioni del ferito non erano particolarmente gravi ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo. Più preoccupante la rissa avvenuta nel parcheggio del supermercato Esselunga del centro commerciale Le Due Torri di Stezzano. Verso l’1.20 due ragazzi si sono picchiati e un 19enne è rimasto ferito in modo serio. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso e si è resa necessaria anche la presenza di un’auto medica: il personale sanitario ha prestato aiuto ad un ...