Notizia dall’Argentina | Wanda Nara ricoverata d’urgenza in ospedale

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 luglio 2023) Paura perin Argentina nelle scorse ore. È stata portata mercoledì sera al Los Arcos di Buenos Aires da un Mauro Icardi molto angosciato. Grande preoccupazione per, che tra mercoledì e giovedì ha dovuto cancellare i suoi impegni dall’agenda a causa di un malore improvviso. A rivelarlo il programma argentino Intruders: lady Icardi sarebbe stata trasportatainper problemi allo stomaco. Nei piani della coppia c’era un breve viaggio in Italia, i due possiedono una lussuosa proprietà sul lago di Como. Questo incidente imprevisto ha rimandato i piani. Non vi è ancora certezza sulle cause del malore, ma si parla di una probabile infezione o qualcosa di più grave. Icardi preoccupato, due giorni in ...