Norris in Ferrari nel 2024 e Leclerc… Clamorosi colpi in F1

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il via alla "Silly Season", il periodo dell'anno in cui si mescolano i rumors di mercato , veri e presunti, dei piloti di F1 l'ha dato il giornalista inglese Je Saward lanciando una notizia clamorosa: ...

... veri e presunti, dei piloti di F1 l'ha dato il giornalista inglese Je Saward lanciando una notizia clamorosa: il futuro di Landoè in. Il pilota della McLaren , infatti, avrebbe ...Un vecchio adagio sostiene che in Formula 1 sia l'ultima gara disputata a contare per la reputazione di un pilota . Vale anche per Lando, autore di una prestazione maiuscola nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023, che ha concluso in seconda posizione con una McLaren in grande crescita. Le difficoltà della MCL60 nella prima parte ...F1 mercato piloti:suo Albon, Mercedes su Leclerc .: Albon è un'idea al posto di Sainz . F1,: Sainz, destino in Audi, Leclerc piace in Mercedes . F1, mercato Red Bull: ...

Un’anticipazione dall’Inghilterra dice che il pilota della McLaren avrebbe già firmato un pre accordo con la Ferrari. Lo scambio di sedili che innesca è incredibile ...Il mercato Ferrari al momento non esiste. La squadra del Cavallino non ha iniziato a parlare di rinnovo con Charles Leclerc e Carlos Sainz, vale a dire i due piloti nella lista prioritaria per ...