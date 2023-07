“Nooo | ti ha fregato!” Non sono una signora | l’eliminato si svela e Alba Parietti a bocca aperta | chi era Saetta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nonuna, grossa sorpresa nella terza puntata. Lo show condotto dache ha vissuto una lunga serie di slittamenti fino alla messa in onda nei giovedì estivi su Rai2, ha visto un protagonista inaspettato anche per la padrona di casa. Succede tutto dopo l’eliminazione, quando sulle note di Chimica di Ditonellapiaga e Rettore, il vip che si è esibito con lo pseudonimo diMcDawn ha rivelato la sua identità. E qui è scattato lo stupore generale, in studio ma anche a casa a giudicare dai tweet lasciati dagli utenti social. Anche la giuria a: nessuno è riuscito a riconoscere il personaggio famoso che si celava dietro quel costume e quella parrucca verde fluo. Sabrina Salerno, che siede insieme a Filippo Magnini, Mara Maionchi e ...

Che cosa non le hanno"Persino i soldi di un francobollo benefico per Madre Teresa di ... ". Brutta notizia. Lei e comunista". Non credo. Lei, invece "Voto Berlusconi, perche l'altro, ...Che cosa non le hanno"Persino i soldi di un francobollo benefico per Madre Teresa di ... ". Brutta notizia. Lei e comunista". Non credo. Lei, invece "Voto Berlusconi, perche l'altro, ...