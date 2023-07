“Non disturbate gli altri ospiti” | coppia di ragazzi ciechi annulla la vacanza a Vieste dopo la “richiesta” della struttura

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Non avremmo dovuto disturbare gliin”. Unadiha scelto dire lail “consiglio”ricettiva. È accaduto a Veronica Cosimelli e Mario Giorgio Loreti, unadidi Roma di 29 e 35 anni. I due, che da anni lavorano come speaker pubblicitari e radiofonici, avevano prenotato unaal Gabbiano Beach,ricettiva di. La stessa dove Mario era già stato ospite con un’altra persona non vedente. Laha raccontato al CorriereSera di aver chiamato ...

"Vorremmo raccontare questo episodio discriminatorio per far sì cheaccada ad altri", denunciano Veronica Cosimelli e il suo compagno Mario Loreti.

FOGGIA – “Per soggiornare lì, non avremmo dovuto disturbare gli ospiti in vacanza. I clienti avrebbero potuto scrivere recensioni negative”. La richiesta sarebbe stata fatta dalla receptionist di un v ...