‘Noi moderati’ sbarca a Casoria e si prepara per le amministrative | inaugurata la sede

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiapre una, in provincia di Napoli, rafforza la sua presenza sui territori e lancia una proposta politica per riunire i moderati e liberali. Ieri pomeriggio, presso il circolo Francesco Bruno in piazza Domenico Cirillo, il coordinatore regionale e membro della Direzione nazionale del partito, avvocato Riccardo Guarino, e il coordinatore cittadino di, l’ingegnere Giuliano Di Paola, hanno illustrato le progettualità del gruppo, soffermandosi sulla volontà di offrire alla città diuna alternativa nuova all’attuale classe dirigente. Presenti all’incontro Leonardo Lasala, segretario cittadino napoletano di; Mauro Ferrara, vice coordinatore ed ex consigliere comunale; ...