Noi agricoltori i veri difensori della natura

(Di venerdì 14 luglio 2023) Europarlamentari, di fatto, divisi a metà. Il Parlamento Europeo ha salvato l'agricoltura nell'applicazioneproposta di regolamento sul Ripristinovotando l'esclusione degli ecosistemi agricoli. Si trattarichiesta avanzata da Coldiretti, principale organizzazione degli imprenditori agricoli, che ritiene necessario proseguire comunque il lavoro rispetto a una legge che tenga pieno conto del valore dell'attività agricola anche per la tutela ambientale. Il presidenteColdiretti, Ettore Prandini, ne ha parlato in un colloquio con Il Tempo. Presidente, quali le sue prime impressioni rispetto alla legge sul «ripristino»? «Prima di tutto va detto che è passata con una maggioranza risicata, per soli 12 voti, al punto di poter ...

... ha dichiarato Jimmy Mariéthoz, direttore di Fruit Union Suisse, "Il loro obiettivo è davvero quello di possedere i diritti su una vera mela, che, per, è qualcosa di quasi universale che ...Ma se l'Europa pensa di poterle svendere si sbaglia di grosso econtinueremo a dare battaglia. ...propinati dall'Ue che mettono in ginocchio troppe imprese locali e i nostri. Così come ...Tutto questo naturalmente inficerà la produzione di piccoli e media tutto vantaggio ... Una bella giornata per chi, come, crede in un futuro bello, pulito, sostenibile! pic.twitter.com/...

Le associazioni economiche continuano a chiedere risposte. L'assessore Catalano: "Le imprese della nostra zona sono le più colpite".