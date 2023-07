No | questo libro non è stato adottato nelle scuole del Regno Unito 

Leggi su facta.news

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’11 luglio 2023 è stata pubblicata su Twitter un’immagine contenente alcune illustrazioni su come cambia il corpo umano durante l’adolescenza e sulla possibilità di effettuare la transizione di genere qualora ci si percepisca «nel corpo sbagliato». Nell’immagine condivisa è presente un commento secondo cui tale vignetta sarebbe «una risorsa scolastica rivolta ai bambini della scuola primaria delUnito» dai dieci anni in su. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. I disegni appartengono in realtà a un lavoro artistico prodotto in ambito universitario. Si tratta, infatti, di BecomingMe.uk, il progetto finale di Amy Crozier, una studentessa del Camberwell College of Arts, uno dei college della University of Arts di Londra. A diffonderli su Twitter il 4 luglio 2023 è stata Michelle Dewberry, una giornalista ed ex politica ...