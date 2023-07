No! Nessuno studio dimostra che il 74% dei decessi è stato causato dalla vaccinazione Covid

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) In diverse condivisioni Facebook viene riportata in chiave complottista, la ritrattazione da parte di The Lancet di un preprint (copia cache qui) dove i ricercatori dimostrerebbero che, su «325 casi di autopsia e un caso di necropsia» raccolti attraverso la revisione di sistematica di 678 studi, «Un totale di 240(73,9%) ègiudicato in modo indipendente come direttamente dovuto o significativamente contribuito alla-19». Per capire se tale ritrattazione sia dovuta alla condotta errata dei ricercatori o se esiste un complotto volto a censurare tutti i paper di questo genere non ci resta che leggerlo. Per chi ha fretta: Un preprint apparso su The Lancet suggerisce come il 74% dei pazienti sia morto a causa del vaccino. Il preprint è...