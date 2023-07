(Di venerdì 14 luglio 2023) Parla Luigi Sbarra, numero uno della Cisl, uomo dalle posizioni ben diverse rispetto ai colleghi di Cgil e Uil. Lui è convinto che sia più funzionale un confronto con il governo, invece di un muro contro muro che somiglia a una battaglia da opposizione. Ed entra sui temi, dal salario minimo («Chiederlo per legge è un errore») al Fisco e alla formazione («Ci sono le risorse per farla»). Con un obiettivo: che i lavoratori possano condividere la gestione delle aziende. La storia della Triplice - Cgil, Cisl e Uil - è fatta di continui tira e molla. La consapevolezza che muovendosi insieme si ottengono i migliori risultati vacilla sotto i colpi dell’istintiva necessità di distinguersi. La Cgil - lo conferma la sua vicenda - ha un rapporto di contiguità con i partiti di sinistra e con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e un Pd ridotto ai minimi termini subisce la tentazione di ergersi a vera ...

La paralisi provocata dalla pandemia ha avuto la sua incidenza, ma ha giocato anche una certa resistenza del mondoad accettare indicazioni che provenivano da un organo che in qualche modo ......il Presidente francese ha visto gran parte della polizia rivoltarsi contro di lui (con il...non possono minacciare uno Stato europeo - le proteste erano diffuse e senza un nucleo. ......bisogna tenere conto di una tradizione e di un modo di in cui sono impostate le relazioni... Il capo delmagistrati che dice queste cose è un pericolo per la democrazia'. Così, in un ...

“No al sindacato politico” – Panorama CISL

Home » Articoli » Operaio di 18 anni muore a Fermo, i sindacati: “Nel 2023 600 vittime, stop alla strage” ...Il leader dell'opposizione ha alluso a una vecchia amicizia tra il capo delle poste e il primo ministro, a pochi giorni dalle elezioni anticipate ...