Nessuna epurazione | lo dice pure Fazio | sinistra sbugiardata

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fabiogela la. E spiega che dalla Rai non l'ha cacciato proprio nessuno- come per settimane ha sostenuto laurlando contro il governo - ma se ne è andato semplicemente perché lui e Litizzetto hanno avuto un contratto migliore. «Non ho mai detto che ci hanno cacciati, e non ho mai usato la parolae neanche epurato - spiega in conferenza stampa durante la presentazione dei palinsesti delle Warner Bros Discovery - Se dopo mesi non succede niente, siamo a marzo, il contratto scade a giugno, uno decide di continuare altrove. Ma non siamo scappati di notte con il caschetto, come il gatto e la volpe». Semplicemente è arrivata «un'offerta importante». Acqua sul fuoco anche da Luciana Littizzetto: «Le chiusure non portano bene, i contro non portano mai a niente di buono. L'apertura, ...

