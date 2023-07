Nella nuova stagione della serie Prime Video | tutti sono chiamati a fare i conti con un imprevisto che sconvolge le loro vite

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un anno è passato e per Belly, la protagonista di L’estate nei tuoi occhi 2, si apre una. Il pubblico l’aveva lasciata in piedi sulla spiaggia, intenta a scambiarsi un bacio con Conrad, per cui ha sempre avuto una cotta. Dopo quel momento di romanticismo tanto agognato quanto inaspettato, è successo di tutto e di più. La– tratta dal libro It’s not Summer without you (Non è estate senza te) di Jenny Han – è disponibile sucon i primi 3 episodi. I restanti 5in uscita uno ogni venerdì, fino al finale di, il prossimo 18 agosto. ...