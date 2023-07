Nations League di Volley Femminile | l’Italia esce ai quarti di finale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Arlington – Dopo una trionfale marcia nel programma delle qualifiche e poi nel torneo delle Final Eight, le Azzurre delsono state eliminate aididella. Senza storia il risultato a sfavore. Ha vinto la Turchia ad Arlington con un secco 0-3 (20-25; 15-25; 18-25). Nella notte tra sabato e domenica (ore 2:30 italiane) la stessa Turchia affronterà gli Stati Uniti per giocarsi una storica qualificazione alla. Le ragazze di Coach Mazzanti faranno in Italia per godere di qualche giorno riposo, per poi proseguire con gli allenamenti, per i Campionati Europei. Il torneo continentale prenderà il via il prossimo 15 agosto all’Arena di Verona. Le Azzurre hanno chiuso lacon un bottino di 8 vittorie e 5 ...

Dopo ladell'estate 2022, chiusa al terzo posto, siamo tornati in vacanza per qualche giorno prima di cominciare la preparazione per il mondiale. È stato quello il momento nel quale De ...La eNazionale impegnata nella FIFAeCup , il Mondiale per nazioni di Fifa 23, stacca il ... quest'ultimo vincitore della eChampionsdi Fifa 23 , hanno dimostrato di essere una coppia ...di Fabio Gennari Oggi tornano a lavorare i dieci nazionali che hanno goduto di qualche giorno in più di riposo per le partite giocate alla fine della stagione trae qualificazioni ai prossimi Europei. La lista dei calciatori a disposizione di mister Gasperini dovrebbe comprendere dunque anche gli olandesi de Roon e Koopmeiners , i danesi Hojlund ...

Lo Zar, 35 anni il prossimo 2 ottobre, non è un giocatore sul viale del tramonto. Nonostante ciò, le porte della Nazionale sembrano precluse e il Ct De Giorgi pare avere in tal senso le idee chiare ...