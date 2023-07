Nastro Rosa Tour | Città di Genova domina la tappa Napoli-Vibo Valentia

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Marina Militareentra nel vivo e raggiunge la calda e caloCalabria, aMarina sede del quarto appuntamento del lungo “circuito” dae Venezia. Da ieri e fino a sabato 15 luglio il Marina Militarespalanca le porte del proprio Race Village al pubblico per l’ennesimo incontro tra grande vela e gli appassionati di mare in un altro splendido spicchio della nostra penisola. Un vero e proprio show itinerante a base di vento e mare ma anche di tanti altri contenuti sempre espressione del meglio del nostro “made in Italy”.ditrionfa nella ...