Domenica 9 luglio, ore 10.30 autodromo di Vallelunga pronti per il round 6 dellaWhelen Euro ... CAAL Racing Team svetta nella classifica generale Teams EuroLegendRound 4 Sabato 8 luglio, ...... all'American Festival of Rome dove le Legend Cars hanno svolto un ruolo di coprotagoniste con le grandi cugine della. Entrambi i campionati Legend Cars Italia ed Euro Legend, hanno ...SERIE DI SUPPORTO E ATTRAZIONI Oltre allaWhelen Euro Series, un totale di quattro serie di supporto completeranno il programma in pista. La EuroLegendstorna in pista insieme alle Sprint ...

NASCAR Cup Series, chi sarà il padrone di Loudon Attenzione alle sorprese OA Sport

As we enter the “dog days” of summer, the action is certainly heating up on the NASCAR racing surface as we’re just seven weeks away from the 74th running of ...Harvick’s impending retirement, it seems, helps pave the way. There is no suggestion that van Gisbergen would land at Stewart-Haas Racing (SHR) and, indeed, Josh Berry has already been named as the ...