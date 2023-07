(Di venerdì 14 luglio 2023) 'Se devo scommettere cinque euro e la reputazione dico che lasaràe chevincerà. Con tutto il cuore spero però in una'. Parola del ...

... ospite di Sky) possa celebrare un trionfo italiano, ma l'ex azzurro, nativo di Napoli, appena nominato Legend di Sport e Salute, che si divide tra la suaAcademy di Capiago Intimiano ..."Alcaraz ha parlato di giocare per divertirsi e divertire, non pensando alla vittoria del torneo e all'essere il numero uno", risponde: "Assolutamente sì e infatti Carlosproprio con il ..."Sul valore di Lorenzo c'è poco da dire affermaio penso che lo step debba essere mentale piuttosto che tecnico. Quandoconvinto di se stesso e consapevole di quello che fa, diventa ...

Nargiso gioca Wimbledon: «Alcaraz-Djokovic la finale più probabile, ma Sinner ha chance» leggo.it

«Se devo scommettere cinque euro e la reputazione dico che la finale sarà Alcaraz-Djokovic e che Djokovic vincerà Wimbledon. Con tutto il cuore spero però in una ...LONDRA — Il ragazzo che 36 anni fa alzò la coppa junior a Wimbledon ora è uno dei Legend di Sport e Salute, i campioni e testimonial dello sport italiano. Diego Nargiso vedrà in tv (su Sky e Now) alle ...