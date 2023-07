Napoli | va via anche Sinatti il preparatore atletico dello scudetto Corsport

(Di venerdì 14 luglio 2023) LasciaFrancescodel. Lo scrive il CorriereSport.ha chiesto a De Laurentiis di liberarlo. Garcia ha portato con sé Paolo Rongoni e questo ha accelerati la decisione del quarantenne che – scrive il– ha fatto volare gli azzurri, la sua mano e i suoi metodi sono definiti dalfondamentali per lo. Il quotidiano lascia aperto un piccolo margine per ricucire lo strappo. Dopo Spalletti e Giuntoli (e Kim sull’uscio), va via un altro pezzo importante dell’indimenticabile stagione degli azzurri che oggi partiranno per Dimaro. L'articolo ilsta.

Ma a parte la plateale assenza (a!) di Vincenzo De Luca, per come sono costruite queste ... E poi ci sarà una terza questione, una quarta, e cosìfino a una chiara definizione programmatica ...Pietro a Maiella' diverrà in Piemonte per suonare uno strumento settecentesco di scuola napoletana, un ex allievo del Conservatorio di Alessandria avrà l'opportunità di suonare con un grande ...Notizie Calcio- Rientro dalle vacanze con un nuovo look per Mario Rui . E in molti non lo riconoscono o fanno fatica a farlo. Capello decisamente più corto ela barba per l'esterno lusitano. ...

Napoli, il nuovo negozio del Napoli Calcio in via Calabritto ilmattino.it

L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania è pronto per comunicare i mutamenti di incarico dirigenziale nelle scuole con il consueto valzer di nomine dei dirigenti. Sebbene ci ...L’Italia spezzata in due, ancora una volta. L’inferno in terra si è palesato ieri sera lungo le strade del fondovalle per via della chiusura nel pomeriggio del tratto autostradale della A1 tra il case ...