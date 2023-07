Napoli | ufficialità vicina | cessione a titolo definitivo per un azzurro!

(Di venerdì 14 luglio 2023) La SSCsi prepara alladi un giovane azzurro stando alle ultime news di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, il giovane Lorenzo Sgarbi, 22enne e prodotto delle giovanili del, sarebbe pronto ad accasarsi presso una nuova società. La destinazione Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito tra Renate e Pro Sesto in Serie C, si trasferirà aall’Avellino, firmando un contratto fino al 2026. Aurelio De Laurentiis, patron del– ANSA -Spazio.itPer il classe 2001, 29 presenze ed 1 goal nell’ultima stagione.

Ildovrebbe prelevare anche Caprile dal Bari, ma solo per girarlo in prestito all'Empoli e fargli fare esperienza in Serie A. Sul fronte difensore si attende l'di Kim al Bayern ...Treper l'Acerrana: la mediana s'impreziosisce con Manuel Lettieri, in attacco c'è la firma di Manuel Guillari e in difesa approda Carmine Padovano. Per il Savoia quattro annunci in meno ...All'arrivo dell'attaccante Ivan Squerzanti è seguita subito la seconda: il team napoletano ha raggiunto l'accordo con Aniello De Luca. Si tratta di un rinforzo tra i pali per il Portici, ...