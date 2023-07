Napoli | inizia il ritiro a Dimaro | grande attesa e tantissimi tifosi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sono statidelpresenti aindell'arrivo della squadra . Circa in trecento hanno accolto l'arrivo del bus all'esterno dell'hotel che ospita gli azzurri. Il ...

Ilè partito dopo pranzo dallo stadio Maradona, direzione Val di Sole. La prima parte del ritiro estivo in Trentino durerà fino al 25 luglio . Il primo giorno è stato di viaggio per la squadra ......Aurelio De Laurentiis commenta: ' Dopo diciotto anni vissuti insieme molto intensamente siamo arrivati a conquistare uno storico scudetto con Lete sul nostro fronte maglia. Da oggiuna ...Gabriel che spiazza Mercuri. Non sbaglia nemmeno Scalese: botta forte e centrale che spiazza ... Questo perché la gara controverrà recuperata giovedì 20 luglio, a Cirò Marina, dove da ...

Il Napoli inizia il ritiro e perde un altro pezzo dello scudetto: via il ... Sport Fanpage

Dopo diciotto gloriose stagioni con il marchio Lete, SGAM SpA e SSC Napoli SpA annunciano la nuova partnership ...Inizia il precampionato del Napoli Campione d'Italia e oggi, come di consueto, la partenza verso il primo ritiro a Dimaro-Folgarida. In Trentino gli azzurri si prepareranno in vista dell'inizio della ...