Napoli in arrivo a Dimaro | tantissimi tifosi presenti | tanta attesa per la squadra di Garcia FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 14 luglio 2023), tantiinper l’della: comincia l’era del nuovo allenatore Rudi! La scorsa stagione si è conclusa con uno straordinario successo, l’attesissima vittoria dello Scudetto, dopo ben 33 anni di, che ha riportato gioia nei cuori deinapoletani. Tuttavia è tempo di accantonare i bei ricordi della stagione appena conclusa e cominciare a pianificare la prossima. Come ampiamente ribadito dal presidente De Laurentiis il club partenopeo non ha intenzione di fermarsi e la prossima stagione vuole nuovamente esser protagonista in Italia e in Europa., volti nuovi a: isono impazziti per lui! Nonostante la vittoria ...