Napoli | i convocati di Rudi Garcia per il ritiro di Dimaro Folgarida

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilcampione d’Italia, dopo il raduno al centro sportivo di Castel Volturno, è partito alla volta del Trentino Val di Sole, per raggiungere, sede delestivo in preparazione della stagione 2023/24 fino al prossimo 25 luglio. Il gruppo dei nazionali si aggregherà al resto della squadra la prossima settimana. Intanto il nuovo allenatore azzurroha diramato la lista dei calciatoriper il. QUESTI IPERCONTINI Nikita IDASIAK Hubert TURI Claudio D’AVINO Luigi JESUS Juan MARCHISANO Matteo MARIO RUI Silva Duarte OBARETIN Edward OLIVERA Mathias ZANOLI Alessandro DEMME Diego FOLORUNSHO Michael GAETANO Gianluca IACCARINO ...

Il Napoli è partito per il ritiro in Trentino Val di Sole dove svolgerà la prima parte del ritiro estivo in preparazione della stagione 2023/24 fino al 25 luglio. Il gruppo dei ...