Napoli | Garcia aspetta i primi rinforzi | duello Lopez-Samardzic | Dia il favorito per l’attacco

Ilcampione d'Italia, dopo il raduno al centro sportivo di Castel Volturno, è partito alla volta ... Intanto il nuovo allenatore azzurro Rudiha diramato la lista dei calciatori convocati ......00 " Allenamento Dimaro " pomeriggio " Riposo Dimaro, Area Eventi " ore 21:15 " Mistere due ... IT Arena " ore 18:00 " AMICHEVOLE" ANAUNE VAL DI NON venerdì 21 LUGLIO Dimaro, Stadio ...L'Inter vuole tornare sul tetto d'Italia e scucire il tricolore alora nelle mani di Rudi. Per farlo, si parte dal ritiro ad Appiano Gentile accompagnato da una serie di amichevoli e ...

Calciomercato Napoli, Garcia ti mette le ali: il dopo Lozano è una freccia dalla Germania Calcio d'Angolo

Il Napoli è partito per il Trentino dove svolgerà la prima fase della preparazione estiva in Val di Sole, nella località di Dimaro-Folgarida.La SSC Napoli sul proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per il ritiro di Dimaro Folgarida dal neo mister Rudi Garcia.