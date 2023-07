Napoli | fidanzata picchiata in ospedale dopo le botte “Ma non voglio denunciarlo”

(Di venerdì 14 luglio 2023) E’ di Afragola il 36enne che picchia lain un video diventato virale in rete. La vittima è una 28enne, anche lei afragolese. La ragazza,le violenze subite, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche in. Non vuole però saperne di denunciare., picchia lain strada: la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Aggressione in strada a. Come mostrano le immagini di alcuni video, a un certo punto un ragazzo comincia a litigare con la, quindi perde completamente il controllo e le dà uno schiaffo violento. Poi un ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, sono intervenuti in piazza San Luigi , a seguito di una segnalazione di una persona molesta . I poliziotti, giunti sul posto, sono stati ...https://www.vesuviolive.it/wp - content/uploads/2023/07/358686640_240351282151293_8348040691822449074_n.mp4 Ennesimo episodio di violenza sulle donne: ragazza schiaffeggiata in via Orazio a...

Napoli, massacra la fidanzata in strada E lei, subito dopo... Liberoquotidiano.it

E' stato identificato l'uomo che si vedeva schiaffeggiare violentemente una ragazza in un video girato a via Orazio, nel quartiere Posillipo a Napoli.È stato identificato l'uomo che si vedeva schiaffeggiare violentemente una ragazza in un video girato a via Orazio, nel quartiere Posillipo a Napoli, che nei giorni scorsi ha ...