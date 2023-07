Napoli | De Laurentiis in conferenza | ' Domande stupidine' La radio ufficiale s' infuria e annuncia la rottura

(Di venerdì 14 luglio 2023) Archiviati i festeggiamenti per lo scudetto , la tensione aper la prossima stagione inizia a essere palpabile. Lastampa di Aurelio Desi trasforma in un vero e proprio ...

... visto che è arrivato lo scudetto, ha una vision sui prossimi percorsi Dove ci porterà', questa la domanda di Valter De Maggio di Radio Kiss Kisse che ha indispettito Aurelio De, ...Alè già stata rifiutata un'offerta da 35. Il club di Denon intende spendere tutta la clausola che incasserà dal Bayern per Kim per l'acquisto di un solo giocatore. Per Ugolini non ...Ad annunciare l'ingaggio del nuovo dirigente è stato proprio il presidente delDeche ha utilizzato il suo profilo ufficiale Twitter per augurare buon lavoro a Meluso. © ...

Kiss Kiss Napoli: "Non saremo più la radio ufficiale, inaccettabili le parole di De Laurentiis su di noi" - ilNapolista IlNapolista

Archiviati i festeggiamenti per lo scudetto, la tensione a Napoli per la prossima stagione inizia a essere palpabile. La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis si trasforma in un vero ...Nella giornata odierna è emersa la voce di una possibile candidatura di Edoardo De Laurentiis alle prossime elezioni europee.