Napoli | convalidato il fermo al clochard accusato di aver incendiato la Venere degli stracci di Pistoletto

È statoil fermo per Simone Isaia, il clochard sospettato di essere l'autore del rogo che mercoledì notte, a, ha incendiato la " Venere degli Stracci " di Michelangelo Pistoletto , esposta ...Il gip diAmbra Cerabona hail fermo emesso nei confronti di Simone Isaia, il clochard 32enne ritenuto dalla Polizia e dalla Procura dil'autore del rogo che ha mandato in cenere la ...L'uomo si difende: "Non sono stato ...

Il gip di Napoli Ambra Cerabona ha convalidato il fermo emesso nei confronti di Simone Isaia, il clochard 32enne ritenuto dalla Polizia e dalla Procura di Napoli l’autore del rogo che ha ...L’uomo aveva cinque accendini in tasca: non ha precedenti penali. È accusato di incendio doloso e distruzione di un bene culturale di rilevante ...