Napoli | arrestato patrigno orco | abusava della figlioletta della compagna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Violenza sessuale aggravata su minore: con questa accusa gli agentiPolizia di Stato, su richiestalocale Procura, hanno tratto in arresto un uomo di. Il provvedimento è scattato dopo la denunciamammavittima. In particolare, gli agentiSezione Investigativa del L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vennel'8 aprile 2021 nell'ambito dell'operazione interforze 'Petrol - Mafie spa' del Ros ... coordinata da ben quattro procure: Catanzaro, Reggio Calabria,e Roma. La famiglia Moccia ...L'uomo è statoper detenzione di arma clandestina e ricettazione mentre le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o ...Le indagini della Squadra Mobile di, guidati da Alfredo Fabbrocini, invece hanno fatto ... è accusato di tentato omicidio in concorso con un coetaneo, giàlunedì 10 luglio. Il primo ...

Napoli, bagnino accoltellato per un lettino: il 16enne arrestato è uno studente di una famiglia del centro Corriere

Ha ripetutamente violentato una bambina, figlia della sua compagna, che all'epoca dei fatti aveva meno di 10 anni: per questo, a Napoli, gli agenti della Polizia di Stato, su richiesta della Procura ...Questa mattina intorno alle 12 è stato arrestato dagli Agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Capri un giovane che probabilmente fa parte della banda di truffatori che ...