Napoli | abusi sessuali su bimba della compagna | arrestato

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Un uomo è stato, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip disu richiestaProcura partenopea, per violenza sessuale aggravata commessa ai dannifigliapropria. All'epoca dei fatti, che sarebbero stati commessi tra giugno-luglio 2019 e il 2020, laaveva meno di 10 anni. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini svolte dalla Sezione investigativa del Commissariato Arenella sono scattate a seguito delle denunce presentate dalla madrebambina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

