(Di venerdì 14 luglio 2023) Avete individuato la casa dei vostri sogni ma la banca vi hail? In questo articolo vi spieghiamopotete. È una situazione che purtroppo capita a sempre più persone quella di vedersi rifiutare ilda parte della banca. Ma non disperate: qualsi può. Molti si vedono rifiutare il/ Ilovetrading.itOttenere un– specialmente a tasso fisso – nel 2023 è quasi più difficile che vincere un terno al Lotto. Le banche chiedono stipendi sempre più alti e garanzie che ben pochi possono fornire. Vedersi rifiutare il, quindi, è una situazione comune a molti. Situazione comunque non piacevole soprattutto se, dopo tante ricerche, si è finalmente trovata la casa dei propri sogni ...

Finanziamento, per quanto rimane in Crif Il sistema di informazioni Crif contiene, al suo ... Nel caso di un finanziamento " un prestito od un" richiesto ma che è ancora in corso di ...... a fronte del pagamento di 100.000 corone [...[ A fronte di tali elementi, non appare credibile la versione dell'indagato, il quale si è limitato ad affermare di averundi denaro a S....1 milione di persone in Italia vive il dramma di avere aver avuto un tumore e poi accade una cosa paradossale che oltre a questa tragedia sono colpiti dallo stigma che gli vieneun, ...

Mutuo rifiutato Ecco cosa puoi fare per aggirare il problema ... iLoveTrading

Ecco come rinegoziare il mutuo passando al tasso fisso senza costi extra. Guida completa: requisiti e istruzioni per richiedere la rinegoziazione a tassi più vantaggiosi.Un segnale positivo per i giovani acquirenti è la proroga della garanzia per i mutui casa rivolta agli under 36 ...