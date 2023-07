Musica | Fiordaliso di nuovo ricoverata | era stata operata due settimane fa per una peritonite

(Di venerdì 14 luglio 2023)ricovero per, che una settimana fa eraper una. A darne notizia èla stessa cantante, che su Twitter ha parlato di un “anno terribile”, postando una foto in cui appare sdraiata su un lettino con la mascherina sul volto e la flebo al braccio. Numerose le attestazioni di affetto e solidarietà ricevute sui social.su Twitter: “Dial pronto soccorso. Che anno terribile” “Dipronto soccorso e forse mi rioperano… Ora mi ricoverano… Posso dirvi anche basta ?? Ma bastaaaaa! Che anno terribile per me”, è stato il post di, che poi, rispondendo ai messaggi di vicinanza dei suoi follower, ha aggiunto: “Non ho pace” e “Sto crollando”. ...

Paura per Fiordaliso. Circa due settimane fa, la nota cantautrice aveva annunciato di essere stata operata d’urgenza per una peritonite, un’infiammazione dei visceri e ...Serena De Bari di “Amici”, farà rivivere il mito di Raffaella Carrà con un medley a lei dedicato, che promette emozioni forti, nonché le performance burlesque di Verusca Puff ...