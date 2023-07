MusArt Festival | rassegna di eventi culturali con tante interviste letterarie

(Di venerdì 14 luglio 2023)Firenze, dal 10 al 25 luglio, propone a chi resta in città una serie di, musicali e creativi di grande spessore: in Piazza Brunelleschi si passa dagli show musicali ai film, fino alla presentazione di libri. Il 14 luglio Giancarlo Passarellarà Maurizio Baiata sul suo libro Rock Memories (e lo farà guardando il cielo, vista la sua passione per l’ufologia), il 15 lo stesso Passarella salirà di nuovo sul palco con Enzo Gentile e dialogherà con lui sui suoi recenti libri, dedicati a Jimi Hendrix e a Enzo Jannacci (con la collaborazione anche del figlio Paolo). Sabato 22 Luglio un nuovo momento di grande interesse con l’intervista di Passarella all’autore Andrea Cosimini sul libro Paolo Conte e Woody Allen – Solo per una sera. Funweek.

L'evento andrà in scena in prima mondiale il 23 luglio a Firenze, all'interno del. Oltre alla voce narrante di Laura Morante, grandi nomi della musica internazionale, tra cui Olga ...... sabato 15 luglio allArena Santa Giuliana di Perugia, in occasione di Umbria Jazz, e venerdi' 21 luglio 2023 in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze per il. Le prevendite al ...... sabato 15 luglio all' Arena Santa Giuliana di Perugia , in occasione di Umbria Jazz , e venerdì 21 luglio in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze per il. Le prevendite al ...

Danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni.“…E adesso che tocca a me” è la rassegna che Musart Festival Firenze dedica ai grandi session men della musica italiana.