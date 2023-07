Muore soffocato dal caldo in un magazzino di Firenze | “Aveva una temperatura di 43°C”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un 61enne addetto alle pulizie si è accasciato ed è morto mentre lavorava neldel consorzio agricolo di Legnaia, a, intorno alle 15.30 di mercoledì 12 luglio. Dai primi riscontri sembra che per Stefano Olmastroni, questo il nome della vittima, sia stato fatale il livello die di afa all’interno del capannone: i medici dell‘ospedale di Careggi dove è stato trasportato gli hanno riscontrato unacorporea di. Nonostante i rapidi soccorsi del 118, allertati dal collega che lavorava con lui in quel momento, il cuore del 61enne non avrebbe retto alasfissiante, anche se le indagini medico-legali dovranno ora far chiarezza sulla relazione tra eventuali patologie pregresse, le temperature elevate e il decesso. La procura di...

Accertamenti della Asl e della procura a Firenze per la morte di un addetto delle pulizie di 61 anni, Stefano Olmastroni, che si è sentito male in un magazzino dove ci sarebbero state temperature ...Alcuni mesi fa, nello scorso aprile, a Sora l'ennesimo caso di morte in culla : il suo neonato di soli 15 giorni si è spento, forse a causa di un rigurgito che lo ha. In preda alla ...Come prevedibile, Safiullin spara tutto per primo, per evitare di esseredal palleggio di ... palla break per Sinner, ma il rovescio di Safiullin prende il nastro eoltre la rete, che ...

Caldo killer, addetto delle pulizie si accascia e muore soffocato in un magazzino: aveva una temperatura corpo ilmattino.it

Accertamenti della Asl e della procura a Firenze per la morte di un addetto delle pulizie di 61 anni, Stefano Olmastroni, che si è sentito male in un magazzino dove ci sarebbero ...Addetto delle pulizie muore soffocato a causa del caldo record in un magazzino a Firenze: aveva una temperatura corporea di 43 gradi ...