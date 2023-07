Muore soffocato dal caldo in un capannone | avviate indagini da Asp e Procura

(Di venerdì 14 luglio 2023) Accertamenti della Asl e dellaa Firenze per la morte di un addetto delle pulizie di 61 anni che si è sentito male in un magazzino dove ci sarebbero state temperature elevate daestremo . La città per quasi tutta la settimana è sotto allerta rossa con picchi di 39°C di temperatura percepita. La vicenda del decesso è riportata dal quotidiano La Nazione e viene ipotizzato che la causa...

Accertamenti della Asl e della procura a Firenze per la morte di un addetto delle pulizie di 61 anni, Stefano Olmastroni, che si è sentito male in un magazzino dove ci sarebbero ...L'uomo che ha accusato un malore stato soccorso subito poi il 118 lo ha trasportato all’ospedale di Careggi dove i medici gli hanno riscontrato una temperatura corporea di 43°C ...