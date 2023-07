Mugello | due turisti persi nei boschi senza segnale sul cellulare si salvano con il sistema satellitare | come funziona

(Di venerdì 14 luglio 2023)neiintorno a Londa, inpossibilità di chiamare i soccorsi né di visionare le mappe in una zona che non è raggiunta dalla rete. Duestranieri si sono trovati in pericolo ma sono riusciti a cavarsela inviando un messaggio di richiesta di aiuto attraverso il. Si tratta del primo Sos Emergenze della regione Toscana, che ha attivato questo servizio di ultima generazione che va a implementare quelli già presenti, racconta La Nazione. Ma questo tipo di connessioneè presente solo negli ultimi modelli di iPhone, 14 e 14 Pro. Ilpermette di mandare un sms ai sistemi di emergenza territoriali, anche quando non vi è copertura ...

Persi nei boschi intorno a Londa, in, senza possibilità di chiamare i soccorsi né di visionare le mappe in una zona che non è raggiunta dalla rete cellulare.turisti stranieri si sono trovati in pericolo ma sono riusciti a ...Si chiama "Sos emergenze" ed è il servizio di connessione satellitare, attualmente è presente solo negli ultimi modelli di Iphone, che ha permesso aituristi di inviare la richiesta di aiuto al 112... alcol e droga nella zona del, città metropolitana di Firenze, avevano - come chiunque ... è lecito supporre che durante quelle festività avessero alle spalletrimestri di Dad e un'estate in ...

Mugello, due turisti persi nei boschi senza segnale sul cellulare si ... Open

Si chiama “Sos emergenze” ed è il servizio di connessione satellitare, attualmente è presente solo negli ultimi modelli di Iphone, che ha permesso ai due turisti di inviare la richiesta di aiuto al 11 ...Firenze, sesso e droga per il Capodanno 2022: sei minorenni indagati per stupro, tre per aver diffuso online i video ripresi con lo smartphone ...