Mosca | aspettando il dopo Putin fra vodka e interrogativi L’analisi di D’Anna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Bruciano. Le notizie che rimbalzano dal fronte bruciano al Cremlino più dei resoconti del vertice della Nato a Vilnius e i retroscena del voltafaccia di Erdogan. Da Cherson a Donetsk, a Bakhmut gli scenari della controffensiva ucraina stanno rapidamente cambiando in peggio. L’arrivo delle bombe a grappolo in grado di neutralizzare l’argine del dedalo di campi minati e l’efficacia dei missili di precisione a lunga gittata francesi e inglesi, ai quali si stanno sommando anche i dispositivi missilistici tattici Atacms americani, spiazza l’armata d’invasione russa da mesi costretta sulla difensiva. Ad aggravare la situazione militare, sempre più critica per, si inserisce il venir meno delle indubbie capacità belliche dei mercenari della compagnia Wagner e le crepe che si susseguono ai vertici dei comandi. Crepe provocate dalla brusca sostituzione dei generali più ...