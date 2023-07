Morto per un malore improvviso” | Tragedia Ignazio Boschetto | La morte che ha sconvolto tutti

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 14 luglio 2023) È unaquella che ha colpito, quellaimprovvisa che nessuno di noi poteva immaginare, soprattutto per la giovane età. Unha messo fine a quei sogni e speranze che ognuno di noi conserva in quel famoso cassetto mai aperto.per, èper un, nessuno ha potuto farci niente, se l’è portato via nel giro di pochi secondi. Questa scomparsa ha, in quanto era impossibile da prevedere. È un grosso dolore che non sarà facile da superare., tenore de Il Volo, nasce a Bologna nel 1994 ma ...