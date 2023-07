“Morto per il caldo” Stava lavorando | la scoperta choc sul suo corpo | che temperatura aveva

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Estate 2023, le temperature degli ultimi giorni arrivano al picco. Una tragedia sopraggiunta all’improvviso esattamente come le calde temperature che stanno investendo parecchie città italiane. La drammatica vicenda è avvenuta a Firenze, città sotto bollino rosso. Tutto è accaduto proprio durante il turno di lavoro di Stefano Olmastroni, 61 anni, il cui cuore ha smesso di battere per sempre. L’uomoalle 15.30 in compagnia di un collega lavorava nel magazzino di un consorzio agricolo. Stefano Olmastroni muore a 61 anni. L’uomo era di turno in magazzino e purtroppo è andato incontro a un malore improvviso, causato con ogni probabilità dalintenso che sta interessando gran parte delle città italiane. Infatti anche Firenze, insieme ad altre città come Pavia, Padova, Ferrara, Bologna e Roma, solo per citarne ...