Morto dopo un volo di 10 metri | inutile ogni tentativo di soccorso | Franco aveva appena 18 anni Tutti sconvolti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un’altra tragedia, un altro giovanissimo che perde la vita.18Mazelli: ènelle scorse ore cadendo dal tetto di uno stabilimento della zona industriale di Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo, ora stretta al dolore dei familiari. Stando a quanto emerso dalle indagini, a cedere sarebbe stata una porzione di tetto e il ragazzo è caduto. Undi circa 10di rianimarlo si è rivelato: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta dall’alto all’interno dell’edificio. Subito sul posto il personale sanitario della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e del 118 con l’eliambulanza ma come detto non c’è stato niente da fare per salvarlo. Secondo una prima versione dei fatti, il ...

Un figlio, Benjamin Keough, ènel 2020. Subitola sua morte, sembrava che si sarebbe scatenata una grande battaglia legale sul patrimonio di Presley. Quattro giorniil suo funerale, ...Il Taylor ha cui si riferisce Lea è Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighter,all'... Siamo scioccati e stiamo provando a elaborare questa tragica perdita.' Tre mesila scomparsa di Cory,...Il 26enne èpocoessere stato portato in ospedale. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e quelli della polizia di Stato.

Lodi, operaio morto dopo un malore per il caldo mentre lavorava in strada: aveva 44 anni Secolo d'Italia

Lo scorso 5 luglio, ne hanno parlato vari media come Il Corriere della Sera, un bimbo di soli 6 anni, mentre si trovava in un campo estivo a Santa Margherita di Savoia, in Puglia, si è accasciato in s ...PADOVA - Ha lottato con tutte le sue forze ma, dopo una settimana di ricovero nella terapia intensiva della Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedale Università di Padova, alla fine non ...