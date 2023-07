Mortal Kombat 2 | c' è la conferma | Karl Urban sarà Johnny Cage

Ed Boon, co - creatore del franchise di, ha confermato che Karl Urban si è ufficialmente unito al cast del sequel nei panni dell'iconico personaggio di Johnny Cage. Mentre i dettagli sul suo personaggio sono ancora in gran ...Dal mitologico Space Invaders a Metal Slug o Bubble Booble , ma anche Sensible Soccer , il primoo ancora i punta e clicca come Day of the Tentacle , sono tanti i nomi importanti che si ...Lo sciopero degli attori si fa sentire anche in Australia, dove la produzione di2 è stata ...

Offerte Amazon: Mortal Kombat 1 preordinabile con sconto (per Switch) Multiplayer.it

Il creatore del videogame ha confermato che l'attore darà vita al personaggio di Johnny Cage nel sequel del franchise.I fan di Mortal Kombat 1 pensano che il personaggio di Ashrah verrà svelato in occasione del panel al San Diego Comic-Con.