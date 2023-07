Monza | studenti mangiano torta alla marijuana e finiscono in ospedale | “Vediamo i fantasmi”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ottouniversitari, di cui quattro che frequentano Medicina, sono rimasti intossicati per aver consumato una. Lo riferiscono i carabinieri della Compagnia di, intervenuti nella notte in un’abitazione del capoluogo brianzolo, dove il 118 aveva segnalato un intervento per intossicazione alimentare. Giunti sul posto i militari hanno accertato, da una ricostruzione preliminare – riporta una nota – che nell’appartamento del centro città, affittato a giovani ragazzi, dove era stata organizzata una cena fra amici, ottouniversitari (quattro di Medicina) avevano preparato unaa base di. Subito dopo averla ingerita hanno accusato “forti malesseri – si legge – tali da richiedere l’intervento di due ...

Ottouniversitari, di cui quattro che frequentano Medicina, sono rimasti intossicati per aver consumato una torta alla marijuana. Lo riferiscono i carabinieri della Compagnia di, intervenuti ...... nella notte tra ieri, giovedì 13 luglio, e oggi venerdì , in un'abitazione di, dove il ... Ottouniversitari in tutto, di cui quattro frequentano la facoltà di Medicina, avevano pensato ...otto, tra cui 4 della facoltà di Medicina, sono rimasti intossicati per aver mangiato una torta alla marijuana. I carabinieri della città lombarda sono intervenuti nella notte in un'...

"Ci sono i fantasmi", mangiano torta alla marijuana e stanno male: studenti in ospedale MonzaToday

Otto studenti universitari, di cui quattro che frequentano Medicina, sono rimasti intossicati per aver consumato una torta alla marijuana. Lo riferiscono i carabinieri della Compagnia di Monza, ...È successo a un gruppo di universitari. Ai soccorritori i giovani si sono mostrati smarriti e confusi: uno ha anche detto di aver visto i fantasmi ...