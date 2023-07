Monza | Palladino | “Fondamentale la conferma di Izzo Uno come Gagliardini ci mancava”

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Abbiamo fatto un campionato eccezionale, con un’undicesima posizione che resterà nella storia di questo club. Ora, però, si azzera tutto e si ricomincia. Abbiamo creato una base solida e la convinzione di poter stare a certi livelli, è il momento di portare avanti il percorso”. Raffaele, tecnico del, parla così in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dal ritiro della squadra brianzola. La dirigenza in queste prime settimane di mercato ha messo a segno alcuni colpi, in primis il ritorno di una pedinadella retroguardia quale Armando: “Per noi è un top player, era importanterlo. Cittadini è giovane, un centrale di sinistra. Carboni e Vignato sono talenti puri, ci punto. Ma soprattutto ciuno...

