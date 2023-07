Monza | mangiano torta alla Marijuana e vedono i fantasmi | ricoverati

(Di venerdì 14 luglio 2023) Avevano preparato unaper concludere una cena in un appartamento nel centro di. Otto studenti universitari, quattro che studiano medicina, hanno però cominciato ad avere dei forti malesseri e, quando sono arrivate due ambulanze, un'auto medica e i carabinieri, i giovani sono apparsi smarriti e con notevoli difficoltà a spiegarsi: uno ha anche detto di vedere dei. Alcuni sono stati portati in ospedale per esser curati dall'intossicazione alimentare, altri hanno rifiutato il trasporto. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla provenienza della

Avevano preparato una torta alla marijuana per concludere una cena in un appartamento nel centro di. Otto studenti universitari, quattro che studiano medicina, hanno però cominciato ad avere dei forti malesseri e, quando sono arrivate due ambulanze, un'auto medica e i carabinieri, i giovani ...Le grandi imprese, al pari dei pesci di grossa taglia,i piccoli. Una metafora che inquadra il problema sollevato dall'Ufficio studi della Cgia, ... Biella; Belluno; Como; Forlì - Cesena;...... mentre il chirashi è una tipologia consumata maggiormente da coloro chesushi in modo ... Sushi da record A Varedo , un comune della provincia die della Brianza, il 16 febbraio 2023, è ...

Mangiano torta alla marijuana, universitari in ospedale a Monza Agenzia ANSA

Avevano preparato una torta alla marijuana per concludere una cena in un appartamento nel centro di Monza. (ANSA) ...Monza, studenti universitari preparano torta con marijuana e finiscono intossicati in ospedale. Qualcuno riferiva di vedere i fantasmi. Quattro di essi frequentano la facoltà di medicina.