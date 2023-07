Montalto | installata una webcam alla foce del fiume Fiora 

Leggi su ilfaroonline

– L'amministrazione comunale informa che da oggi 11 luglio 2023 è possibile visualizzare in diretta, sul sito internet del Comune didi Castro, le immagini delladel Fiora inMarina. "Si tratta – afferma l'assessore Corniglia – di un servizio utilissimo che abbiamo ripristinato a favore sia del comparto nautico che del turismo in generale. Spostarsi anche da lontano per raggiungere il nostro bellissimo mare senza avere dubbi o incertezze su quale tempo o condizioni meteorologiche ci siano". Questo il link per il collegamento.https://comune.dicastro.vt.it//