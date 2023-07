Mondo Convenienza | protesta sotto il Comune di Campi contro i colleghi in sciopero

Questa mattina gli agenti di polizia della Questura di Torino hanno rimosso il blocco davanti ai cancelli del magazzino dia Settimo Torinese . Le forze dell'ordine hanno prima tentato di convincere i manifestanti a sciogliere il picchetto in maniera autonoma. Quando questo non è avvenuto le persone in ...L'azienda RL2 che gestisce l'appalto per i servizi di trasporto alza il tiro e interrompe i rapporti. I sindacati si infuriano: 'Un metodo vergognoso. Vogliono spaventare gli altri cento ...Stamani una settantina di dipendenti dell'azienda Rl2 ha improvvisato una manifestazione in piazza Dante: 'Vogliamo lavorare'

Mondo Convenienza, protesta davanti ai cancelli del magazzino di Settimo: lavoratori portati via di peso e calci Corriere della Sera

Stamani una settantina di dipendenti dell'azienda Rl2 ha improvvisato una manifestazione in piazza Dante: "Vogliamo lavorare" ...«Per l'ennesima volta si usa la forza. Basta, è intollerabile. I lavoratori chiedono semplicemente di non essere sfruttati. Chiedono che ci sia unfine turno, che vengano loro riconosciuti straordinari ...