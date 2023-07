Mondo Convenienza | lavoratori in sciopero sgomberati dalla polizia | ' Criminale è lo sfruttamento | non la protesta'

I lavoratori torinesi di, sono stati sgomberati questa mattina dagli agenti di polizia della Questura di Torino. Le forze dell'ordine hanno prima tentato di convincere i manifestanti a sciogliere il ...Questa mattina gli agenti di polizia della Questura di Torino hanno rimosso il blocco davanti ai cancelli del magazzino dia Settimo Torinese . Le forze dell'ordine hanno prima tentato di convincere i manifestanti a sciogliere il picchetto in maniera autonoma. Quando questo non è avvenuto le persone in ...L'azienda RL2 che gestisce l'appalto per i servizi di trasporto alza il tiro e interrompe i rapporti. I sindacati si infuriano: 'Un metodo vergognoso. Vogliono spaventare gli altri cento ...

Torino, sciopero lavoratori di Mondo Convenienza, magazzino bloccato: Facciamo turni di 10-11 ore Fanpage.it

Mondo Convenienza, la protesta:«Lo sciopero non è un problema di ordine pubblico ma un diritto dei lavoratori, i lavoratori in sciopero non sono criminali ma esercitano la libertà sindacale». Lo affer ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...