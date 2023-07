Mondiali | tuffi | Pellacani-Bertocchi in finale nel trampolino di un metro

...Pellacani e Bertocchi in finale Primo esame superato dall'Italia anche nelle eliminatorie nei... 'Non potevano iniziare meglio i miei, non ho preparato molto il metro, devo essere onesta ...Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi bagnano con una qualificazione in finale dal metro il loro esordio aidi Fukuoka 2023 di. Bella prova della 20enne romana , protagonista di una gara in crescendo che le vale la quinta posizione con un punteggio totale di 243.45. L'azzurra - che la ...Aiè più difficile. La Cina è la squadra più forte, ma ci sono anche Canada e Australia". I primida giovanissima, si può sentire il peso dello sport già poco più che ventenne "Per me ...

Tuffi, Mondiali 2023: Pellacani e Bertocchi conquistano la finale dal metro OA Sport

Mondiali di Nuoto 2023: calendario e programma gare, un sogno azzurro da vivere su Sky, Dal 14 al 30 luglio in diretta su Sky e in streaming su NOW i Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fuk ...Domani, sabato 15 luglio, andrà in scena la seconda giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i ...