Mondiali paralimpici | le velociste azzurre dominano il podio Meloni | orgogliosi della tripletta | grandissime

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Trio delle Meraviglie continua a farci sognare: dalla notte di Tokyo alla serata deidi atletica a Parigi, le “Charlie’s Angels”Para atletica azzurra, Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, presidiano ildei 100 T63 dell’agone di scena oltralpe, imponendosi in cima al mondo con una gara emozionante. E scaldando il cuore degli italiani, che tornano a gioire per la nuova vittoria delle tre mitiche campionesse. Non solo: con la seconda, levelocità paralimpica non si sono limitate a bissare il trionfo giapponese del 2021, ma sono addirittura riuscite a inserire anche un record mondiale. Una giornata e una gara perfette, quelle di ieri, a cui il premier Giorgiaha voluto ...