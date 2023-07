Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | gli italiani al via | programma e come vederli in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Gare dal 14 al 30 luglio, in palio 76 ori: azzurri al via con una squadra super L’Italia a caccia dell’oro neididi, in Giappone, inda oggi 14 luglio e fino al 30 luglio. In tv, isaranno trasmessi in chiaro dalla Rai, sul satellite da Sky e in streaming da RaiPlay e Sky go. In palio, 76 titoli iridati in 2 settimane in cui gli azzurri scendono in acqua con una selezione di atleti top, a cominciare da Gregorio Paltrinieri. La nazionale più forte di sempre,ripetono gli addetti ai lavori, punta a confermarsi dopo i trionfi deidi Budapest e degli Europei di Roma. Riflettori puntati in particolare sul, nella settimana tra il 23 e il 30 luglio. Paltrinieri, ‘signore’ dei 1500 stile libero, ...