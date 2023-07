Mondiali | nuoto artistico | la favola di Susanna Pedotti | azzurra diciottenne in finale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fukuoka – “E’ stato un grande onore aprire il mondiale azzurro dele una grande emozione debuttare da singolista a livello assoluto”., nata a Milano il 13 settembre di 18 anni fa, si tuffa nella piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka e presenta il suo nuovo tecnico sulle note di The dragon Princess by Epic Chinese Orchestra con la coreografia della sua stessa allenatrice, Stefania Speroni. Sono da poco trascorse le nove del mattino in Giappone, mentre in Italia è notte fonda,è sveglia dalle sei. E’ la sesta in ordine di apparizione, dopo la greca Evangelia Platanioti, bronzo aidi Budapest e quarta agli Europei di Roma 2022, che ha appena ricevuto 262.2400 punti. La avvolge un costume velato con intarsi viola e gialli, l’ombretto dorato ...

Iniziano al meglio per gli azzurri idi Fukuoka , scattati nella notte italiana. La prima nostra portacolori in gara è Susanna Pedotti , singolista delartistico , che al debutto si qualifica per la finale col 12° ...L'Italfondo di, dopo un Mondiale e un Europeo da protagonista nel 2022, cerca conferme ... Seconda chance aidi Doha 2024 con ulteriori tredici pass in palio. Sessantaquattro le atlete al ...A Fukuoka sono partiti i2023 delle discipline acquatiche e subito protagoniste in questi primi giorni saranno le gare deldi fondo. Sabato alle 08.00 locali (sarà l'01.00 della notte in Italia) si comincia con ...

Mondiali nuoto 2023, il programma completo: calendario e gli italiani in gara a Fukuoka Fanpage.it

I Mondiali delle discipline acquatiche si svolgeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio: le gare si terranno al Marine Messe Fukuoka (nuoto in corsia, nuoto artistico e pallanuoto), al Fukuo ...Mondiali di Nuoto 2023: calendario e programma gare, un sogno azzurro da vivere su Sky, Dal 14 al 30 luglio in diretta su Sky e in streaming su NOW i Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fuk ...