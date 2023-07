Mondiali | nuoto artistico ancora in finale | Cerruti-Ruggiero nel doppio tecnico per l’oro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fukuoka – Dopo aver conquistato lanel solocon la diciottenne ed esordiente Susanna Pedotti (leggi qui), l’Italia prosegue con il programma delle gare aidiin svolgimento a Fukuoka in Giappone. E conquista un’altra. Lindae Lucrezia, nella specialità del, scenderanno in gara per la medaglia massima il 16 luglio, alle 12,30 italiane. Ci troviamo molto bene insieme, riusciamo a goderci la gara e l’esercizio – dice Linda, come riporta la news di feder.it – Questo nuovo regolamento è veramente difficile, non lascia spazio al minimo errore e noi purtroppo abbiamo preso una penalità nell’ultimo pezzo di gambe. Dopo i Giochi ...

