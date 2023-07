Mondiali Fukuoka 2023 | 10km femminile stanotte in tv | canale | orario e diretta streaming nuoto di fondo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tutto pronto per ladidideididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si alza il sipario sulle gare iridate delle acque libere: le prime medaglie si assegneranno sulla distanza olimpica. L’Italia proverà subito a smuovere il medagliere affidandosi a Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 1.00 della notte italiana tra venerdì 14 e sabato 15 luglio al Seaside Momochi Beach Park di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladiin acque libere dei ...

Il Mondiale diè solo una fermata di un viaggio la cui destinazione sarà Parigi.P artono, a, i 2023 World Aquatics Championships, i Campionatidegli sport acquatici, che tra tuffi, nuoto artistico, acque libere e pallanuoto ci terranno occupati fino al 30 del mese. Molte le ...Il mondo del nuoto è pronto a rituffarsi in Giappone dal 14 al 30 luglio per idiche si apriranno nella notte italiana con il nuoto artistico e i tuffi. Toccherà poi al nuoto in acque libere mentre il nuoto in vasca si prenderà la scena nella Hall A del Marine ...

Nuoto: al via mondiali Fukuoka, subito sincro, tuffi e acque libere RaiNews

Non c'è il bicampione d'Europa del singolo Giorgio Minisini, super favorito della vigilia, messo ko dalla lesione completra del menisco interno del ginocchio sinistro al rientro dagli European Games i ...L'azzurra ha già il pass individuale per le prossime Olimpiadi nella gara dal trampolino da tre metri e affronta con serenità il mondiale di Fukuoka. Lo sport incontrato per caso l'ha portata a studia ...